Un nouveau menu arrive dans les Intercités

Les passagers des lignes Intercités se voient proposer une nouvelle carte de restauration. Le menu qui met en avant des saveurs printanières, a intégré de nouveaux produits coup de cœur de producteurs régionaux.



Les voyageurs d'affaires pourront entre autres déguster le poulet basquaise de "Nos Grands-mères ont du talent", la purée de fruit pomme ananas de Lucien Georgelin ou redécouvrir le yaourt vanille médaillé d'or au Salon de l'Agriculture 2018 de Beillevaire, les galettes pur beurre "Broyé du Poitou" de Gouliber ou encore les chips Bio BCBG cuites au chaudron.



Un nouveau site de réservation en ligne

L'arrivée de la nouvelle carte printemps 2019 s'est accompagnée de la mise en ligne du nouveau site de réservation des menus. La plate-forme a été repensée pour être plus claire et plus simple. Ce service permet aux passagers de commander leur repas à l'avance et de se faire livrer à bord, directement à leur place. Les clients peuvent booker les plats jusqu'à 20h la veille de leur trajet.