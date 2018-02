Un nouveau patron pour Roissy CDG

Marc Houalla, qui prend donc la tête du 1er aéroport de Paris, était depuis le 15 octobre 2017 aux commandes de l'aéroport Paris-Orly... qui va devoir se chercher un nouveau patron.



Marc Houalla, 57 ans, est doublement diplômé de l’ENAC, il suit d’abord la formation Ingénieur ENAC dont il est diplômé en 1985, puis celle d’Ingénieur de l’Aviation Civile, dont il est diplômé en 1991. Il est également titulaire d’un troisième cycle de gestion avec l’obtention du Master of Business and Administration d’HEC.a débuté sa carrière en 1985 en tant qu’Ingénieur d’Études à Transport Canada (Direction de l’Aviation Civile Canadienne) à Ottawa. Il rejoint la Direction Générale de l’Aviation Civile en 1987, où il occupe successivement les postes d’Ingénieur Chargé d’affaires au Service Technique de la Navigation Aérienne à Paris, puis Chef des Départements Technique et Financier du SEFA, Service d’Exploitation de la Formation Aéronautique, à Paris, puis à Muret (dans le département de la Haute-Garonne).



De 1996 à 1998, il rejoint SOFREAVIA (Société de conseil et d’ingénierie du transport aérien) en tant que Consultant économique et financier. En 1998, il revient à la DGAC en qualité de Directeur des Opérations de la Direction de l’Aviation Civile Sud (DAC/Sud) à Toulouse. En 2003, il devient Délégué Territorial Aviation Civile de la Région Provence, et Directeur de l’Aéroport Principal de Marseille Provence, puis en 2006, 1er Chef du nouveau Service de la Navigation Aérienne Sud Sud-Est à Marseille.



En Décembre 2006, il est nommé Chef du SEFA. Marc Houalla devient directeur de l’École Nationale d'Aviation Civile (ENAC) en novembre 2008. De novembre 2008 à janvier 2011, il a cumulé cette fonction avec celle de chef du SEFA.