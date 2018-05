Un nouveau patron pour l'aéroport de Toulouse

Le Conseil de surveillance a également désigné Philippe Crébassa, jusqu’alors directeur-adjoint de l’ENAC, pour succéder à l’actuel président du Directoire, Jean-Michel Vernhes. Une assemblée qui a souligné la qualité du travail accompli par Jean-Michel Vernhes depuis son arrivée, en 1999. " En deux décennies, il a transformé l’aéroport et doté Toulouse d’une infrastructure performante, qui sert autant l’économie locale que le tourisme. Jean-Michel Vernhes et ses équipes ont développé le trafic aérien grâce à une offre de destinations toujours plus large, construit les Halls A et D et engagé l’aéroport dans le développement durable à travers la réduction des émissions carbone, les projets Commute ou Hyport ", a souligné Anne-Marie Idrac.