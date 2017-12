Un nouveau programme de fidélité pour l'Eurostar

sans restriction de dates ni frais cachés

Avec des options en libre-service disponibles sur la nouvelle application qui sera lancée très prochainement, il est désormais facile et rapide de gérer ses points de fidélité et remises, ainsi que d'accéder aux salons sans avoir besoin de carte d’adhésion physique".

Composé de trois niveaux d'adhésion, le Club Eurostar récompense les adhérents en fonction de leur fréquence de voyage et de leurs dépenses, et non leur classe de service. Désormais, les membres peuvent dépenser leurs points pour des surclassements, en plus de l’achat de billets et de réductions "", affirme le communiqué. Eurostar précise : "Lors de la réservation, chaque 1 £ dépensé (ou son équivalence dans une autre devise) en voyage Eurostar rapporte 1 point, à utiliser au choix pour l’achat de billets de train, un surclassement ou obtenir des réductions.Les membres Avantage et Carte Blanche ont également la possibilité de dépenser leurs points sur le Club Eurostar Shop : électronique, accessoires de mode, montres, parfums et accessoires de voyage y sont disponibles.- premier niveau, accessible sans condition dès l’inscription- points à dépenser en billets Eurostar et surclassements- réductions et offres spéciales Eurostar et partenaires- partage de points avec ses proches- condition d’accès : cumuler 400 points dépensés en voyages Eurostar ou effectuer 5 allers-retours pendant l’année d’adhésion- points à dépenser en billets auprès des compagnies ferroviaires partenaires Rail Team- points à dépenser sur le nouveau Club Eurostar Shop- condition d’accès : cumuler 1800 points dépensés en voyages Eurostar ou effectuer 24 allers-retours pendant l’année d’adhésion- enregistrement express- accès aux salons et billetterie Business Premier- accès aux salons Rail Team- service de réservation de taxis- assistance exclusive de l’équipe Club Eurostar