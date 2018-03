Un nouveau salon SNCF Grand Voyageur à Bordeaux

Le Salon SNCF Grand Voyageur de la gare de Bordeaux a été agrandi pour répondre aux attentes des voyageurs d'affaires, dont le nombre a doublé en 2017 sur la ligne Paris-Bordeaux. Sa capacité est désormais de 200m² contre 130m² auparavant.



Il propose désormais 61 places, un accès wifi ainsi que des tables de travail munies de prises éléctrique. Par ailleurs, il offre aux clients bénéficiant du service La Business PREMIÈRE, un espace privilégié mêlant bien-être et confort.

Les passagers peuvent également profiter d'une offre de presse et numérique ou encore de boissons chaudes offertes.



Le lounge est accessible :

- aux clients "Grand Voyageur Plus" et "Grand Voyageur Le Club" ;

- aux porteurs d’un billet TGV Pro 1ère, y compris Fréquence 30 1ère et Fréquence 50 1ère

- aux détenteurs des cartes de fidélité des programmes Railteam (éligibles à l’offre Salon).



La salle de 6h00 à 22h00 du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00, le week-end et les jours fériés.