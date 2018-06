Un nouveau salon Star Alliance à Rome Fiumicino

Le salon ouvert à Rome Fiumicino par Star Alliance porte à 7 le nombre de lounges du réseau. Il accueillera à partir du 29 juin les passagers éligibles de Première Classe et de Classe Affaires ainsi que les détenteurs de la carte Star Alliance Gold à partir du 29 juin. Situé au niveau supérieur de la zone d’embarquement D du Terminal 3, le salon offre un accès facile aux portes d’embarquement pour les vols des compagnies aériennes membres de l'alliance vers les destinations européennes de la zone Schengen.



Pour adopter la couleur locale, le salon adopte un mobilier de designers italiens avec des espaces fonctionnels pour travailler, se détendre ou bavarder. La cuisine proposée est d'inspiration italienne, du bar à la cafetière barista, avec des plats typiques au menu.

Le Wi-Fi gratuit est disponible dans tout le salon, avec un ensemble de prises de courant standard et USB permettant aux passagers de recharger leurs appareils électroniques. Un espace privé pour les appels téléphoniques est également prévu. Le salon peut accueillir environ 130 personnes et sera ouvert tous les jours de 5h15 à 21h15.



Au total, 17 membres du réseau Star Alliance desservent Rome, assurant des vols sans escale vers 25 destinations dans 20 pays.



Afin d'enrichir son offre, Star Alliance est également en train d’aménager un nouveau salon à Amsterdam. Il ouvrira ses portes début 2019 et intégrera de nombreuses icônes du design néerlandais contemporain. Par ailleurs, les salons existants à Nagoya et à l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle vont être rénovés.