Un nouveau site Affaires pour Bleu-Voyages

Le groupe Bleu-Voyages innove dans le digital, montrant que l'on peut souffler ses 50 bougies et rester dans l'innovation. Il propose désormais un site web dédié à 100 % au voyage d’affaires, qui a été développé par l'agence web lyonnaise Novaway. Ce site permet à l'internaute de découvrir les services dispensés par Bleu Voyages et les actualités du voyage d'affaires :• les actus à la une (l'actu du voyage d'affaires)• les infos flash (grèves et alertes)C’est un site web ludique ouvert à tous, permettant de découvrir les services Bleu Voyages proposés en fonction de son profil (décisionnaire, voyageur, assistant..).Un espace client sera installé progressivement tout au long de l’année 2018. Accessible depuis le site affaires, cet extranet permettra une connexion directe aux portails de réservation, infos flash et services proposés aux voyageurs d'affaires.Ce site 100% Affaires a été mis en place à l'occasion de la mise en service au début du mois du nouveau portail de l'agence qui redirige l’utilisateur simplement vers les 4 métiers de Bleu Voyages : Bleu Events (service groupes et Mice) Réceptif (Excelys Tours).Cette page portail a été pensée pour que le client ou prospect sache en un coup d’œil trouver le service dont il a besoin, de ses déplacements professionnels au Mice en passant par les loisirs.Aujourd'hui Bleu-Voyages compte 290 collaborateurs répartis sur les différents sites d’implantation dont 9 plateformes dédiées aux déplacements professionnels et 30 agences de voyages traditionnelles.