Un nouveau site internet pour la Compagnie hôtelière de Bagatelle

Huit ans après la naissance du groupe familial, la Compagnie Hôtelière de Bagatelle s’offre une nouvelle identité de marque et un nouveau site internet permettant de découvrir tous les hôtels du groupe grâce son ergonomie intuitive. Cet outil fédérateur mutualise les moyens et propose une réservation directe au meilleur tarif.Pour mémoire, la marque gère aujourd'hui six hôtels dans le centre de Paris : le Vice Versa Hôtel, The Chess Hôtel, Les Plumes Hôtel, l’Hôtel Les Théâtres, le Platine Hôtel et le Roch Hôtel & Spa, soit près de 250 chambres. Son crédo : une expérience clients cultivant un véritable esprit de famille.