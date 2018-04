Un nouveau site web pour 1001 traiteurs

Noir, rose et marron sont les tons adoptés par le nouveau site 1001 traiteurs. La plate-forme - qui référence plus de 1 500 traiteurs - a revu ses fonctionnalité de recherche.



Les internautes peuvent désormais, dès l’arrivée sur le site, entrer tous les critères qui leur permettront de trouver les fournisseurs souhaités. À la manière des sites marchands, les champs de recherche sont précis et l’algorithme performant. Les utilisateurs ont la possibilité d’entrer le type d’événement qu’ils organisent, de géolocaliser les prestataires et de sélectionner le type de cuisine recherchée. Ils peuvent consulter les avis laissés par les clients ou encore ajouter en favoris les traiteurs présélectionnés…



Par ailleurs 1001 traiteurs offre une ergonomie responsive pour s'adapter aux appareils électroniques. Le nouveau site favorise également le contact direct entre traiteurs et internautes, afin que leurs échanges soient simplifiés. Les internautes contactent les prestataires soit par téléphone, soit par e-mail via une demande de devis soit par un formulaire de contact.