Un nouveau terminal pour l'aéroport de Montpellier en 2019

Après la modernisation des aérogares et l’extension des parkings , l'aéroport de Montpellier poursuit ses améliorations. Sa voie d’accès principale fait l’objet d’une totale requalification.Les voyageurs d'affaires trouveront ainsi dans les alentours de la plate-forme des solutions et services pratiques pour les entreprises et les professionnels : un complexe hôtelier doté de 150 chambres, un centre de congrès, une conciergerie, des installations sportives, une brasserie… Les sociétés Agir Promotion et Fondeville en assureront la construction et la promotion, le groupe Arrelia l’exploitation sous franchise Accor.Jouxtant ce complexe, trois bâtiments dédiés aux activités tertiaires seront érigés. A l’autre bout la plate-forme, secteur orienté vers le fret et la logistique, des implantations desont attendues comme par exemple le centre de distribution pour l’Europe du Sud de l’équipementier sportif Asics. L'aéroport explique :Avec 1,85 million de passagers en 2017, l'aéroport de Montpellier est proche de sa capacité maximale. Afin d'éviter la saturation dans sur ses installations, la plate-forme a décidé de lancer la phase 1 de la construction d’un terminal supplémentaire. Le bâtiment dont le chantier a été engagé début 2018, sera opérationnel au printemps 2019.L'aéroport de Montpellier explique :Le nouveau terminal sera dédié aux opérations d’enregistrement verra donc le jour., ajoute le gestionnaire de la plate-forme. Au sein de la zone d’embarquement, elle aussi mutualisée, une nouvelle zone commerciale de plus de 1000 m² sera créée.5 500 m² de nouvelles surfaces seront réalisées dans le cadre de cette première phase. Cette adaptation des infrastructures est conçue pour atteindre et dépasser le seuil de 2,4 millions de passagers par an. Au total, 14 millions d’euros ont été investis, portés intégralement par la SA AMM.Le cabinet d’architecture A+, qui a accompagné AMM pour élaborer cette première extension, planche déjà sur les suivantes. Une nouvelle phase permettra de porter ensuite à 3 millions de passagers la capacité de l’aéroport (avec l’ajout de nouvelles banques d’enregistrement, la création d’un terminal dédié aux arrivées et d’une nouvelle jetée pour les embarquements). Une troisième phase permettra à AMM d’accéder à un potentiel de traitement de 3,5 millions de passagers et une possibilité d’accueil de 14 avions en simultané.