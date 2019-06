Un nouvel Airbus A319 pour Air Sénégal

La compagnie Air Sénégal annonce avoir accueilli un nouvel Airbus A319, le troisième de la sorte au sein de la compagnie. Ce nouvel appareil va participer à l’expansion de la compagnie aérienne créée en 2016. Il reliera dans un premier temps Dakar à d’autres villes africaines comme Conakry, Abidjan et Cotonou mais Air Sénégal précise qu’il est prévu pour desservir à terme le sud de l’Europe. La compagnie assurait jusqu’à présent une unique liaison vers le Vieux Continent, entre Paris et Dakar. Air Sénégal annonce dans le même temps la réception d’un Airbus A330neo d’ici la fin de l’année, avec à la clé de nouvelles liaisons vers l’Europe, et "au delà" précise la compagnie.