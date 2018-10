Un nouvel Aloft a ouvert à Dubaï

Aloft Dubai South abrite 145 chambres dont la décoration s’inspire des lofts. Elles proposent une connexion wifi gratuite, un écran LCD de 49 pouces ainsi que des prises USB et électriques dans toute la pièce. Les chambres sont aussi équipées d'un Google Chromecast. Les voyageurs d'affaires peuvent ainsi diffuser leur propre contenu sur la télé.Les hôtes ont également à leur disposition un restaurant international ouvert toute la journée baptisé Nook ainsi que les bars de l'enseigne W XYZ Bar et Re:mix Lounge. L'établissement offre également à ses clients un centre de fitness et une piscine extérieure.Les entreprises peuvent organiser des événements au sein de l'hôtel grâce à 4 salles de réunion.Aviation City,P.O Box 712778,DubaïTel : +971 4 823 8888