Un nouvel Autograh Collection Hotel à Istanbul

Imaginée par le célèbre architecte turc Hakan Kiran, la décoration intérieure du Sofa Hotel Istanbul offre aux voyageurs d'affaires une ambiance relaxante et tranquille, contrastant ainsi avec l'activité des rues de la ville.L'établissement dispose de 82 chambres décorées dans des tons gris et des touches de rouge, moutarde et cuivre. D'au moins 40m², elles sont également équipées du wifi gratuit, de télé LCD, d'un lit king size et d'une salle de bain en marbre.Les hôtes ont également à leur disposition deux restaurants dont un ouvert 24/7 ainsi qu'un spa proposant des soins inspirés des traditions turques, asiatiques et européennes.Les entreprises peuvent aussi organiser des événements dans l'hôtel grâce à 5 salles de réunion. Le plus grand des espaces peut accueillir jusqu'à 250 personnes.Tesvikiye Caddesi No:41-41A34367 Nisantasi,Istanbul TurquieTel : +90 (212) 368 18 18Fax : +90 (212) 291 91 17Mail : info@thesofahotel.com