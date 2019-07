Un nouvel Holiday Inn à Dubaï en 2023

IHG (InterContinental Hotels Group) a signé un accord de gestion pour le développement d’un nouvel hôtel Holiday Inn dans les îles Deira de Dubaï. Ces quatre îles artificielles, en cours d’aménagement, totaliseront 180 hectares et comprendront notamment un centre commercial, un souk nocturne, un grand amphithéâtre, 3 000 appartements et un port de plaisance.

Cet hôtel aux 170 clés, qui devrait ouvrir ses portes en 2023, se trouvera à proximité du centre-ville (15 minutes en voiture) et de l'aéroport (10 minutes).

La signature est conforme à la stratégie d'IHG qui vise à élargir son offre dans le milieu de gamme au Moyen-Orient pour répondre à la démocratisation de la destination. Les voyageurs d’affaires sont cependant particulièrement ciblés puisque l’établissement comprendra un espace séminaires de 432 m² au total.