Un nouvel Hyatt Regency au Japon

Ce nouvel Hyatt Regency se trouve sur la côte ouest d'Okinawa, à environ une heure en voiture de l'aéroport de Naha.Les voyageurs d'affaires y seront parfaitement à l'aise, de nombreux équipements sont mis à leur disposition et l'organisation de réunions ou de séminaires fait partie des prestations fournies par l'hôtel.L'établissement abrite six restaurants et six salles sont disponibles pour des rencontres d'affaires et des réunions ou des conventions. Il y a un centre d'affaires et toutes les chambres disposent de connexion wifi.344 chambres réparties sur sept étages, dont 71 chambres Regency Club et 16 suites qui bénéficient de privilèges tels que l'enregistrement et le check-out dédiés et l'utilisation d'un salon privé.L'hôtel propose également un spa, une salle de sport, une piscine et une séance de yoga le matin et une autre le soir.Le tarif de la nuitée démarre à 270 euros pour une chambre classique, 700 euros pour une suite junior de 80M2 et jusqu'à 2400 euros la suite de 180M2 avec terrasse privée.Le site internet de l'hôtel Hyatt Regency Seragaki Island détaille les prestations fournies et reçoit les réservations.