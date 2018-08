Un nouvel Hyatt Regency sur Shanghai Jiading

Situé au-dessus de Jiading New City, un quartier suburbain de Shanghai, cet hôtel est implanté dans le quartier central des affaires, à proximité du Grand Théâtre polytechnique de Shanghai et du lac Yuanxiang. L'emplacement offre un accès pratique à la ville automobile internationale d'Anting et à la zone industrielle de Jiading. Les invités peuvent également explorer 800 ans de culture locale à Nanxiang Old Town et Anting Old Street. Notons que le National Exhibition and Convention Center, l'aéroport international et la gare de Hongqiao ne sont qu'à une courte distance en voiture.L'hôtel propose 304 chambres contemporaines dont 23 suites toute décorée, avec des peintures murales d'art moderne et dotées une vue panoramique sur le lac ou la ville. Wi-Fi gratuit, écran plat, connexion Bluetooth…complètent un équipement technologique complet pour la gestion de la chambre.L'hôtel dispose de quatre salles à manger et salons où les clients peuvent découvrir les saveurs de Jiangnan, y compris la spécialité locale, le canard rôti de Pékin, au restaurant chinois Xiang Yue au 43e étage, qui abrite également sept salles à manger privées VIP, ou profiter de la vue sur la ville et de la cuisine internationale au vibrant Market Café.Le Lounge, adjacent au hall d'entrée de l'hôtel au 42e étage, est un espace pour se connecter et se détendre avec du thé et des rafraîchissements. Alternativement, les clients peuvent s'arrêter à la pâtisserie pour un repas rapide ou commander un service de chambre 24 heures sur 24.Favoriser les relations et créer des expériences énergisantes sont au programme de l'offre événementielle de l'hôtel qui dispose d'une spectaculaire terrasse extérieure, idéale pour des cocktails ou des dîners en plein air. Huit salles de réunion supplémentaires éclairées par la lumière naturelle sont également disponibles, avec l'appui d'une équipe d'événements professionnels et de la technologie la plus récente.1366 Yumin South Road,Jiading DistrictShanghai, China, 201801Phone : +86 21 5910 1234Email : shanghaijiading.regency@hyatt.com