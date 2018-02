Un nouvel Ibis Styles pour "buller" à Genève

L’ibis Styles Genève Carouge met en avant la bande dessinée. Dans une ambiance rococo-rigolo-kitsch, le lobby s’ouvre ainsi sur un hommage à Genevois Rodolphe Töppfer, l'inventeur du 9ème art. Une bibliothèque y a été installée, mettant des ouvrages à la disposition des clients.Les 119 chambres représentent la vision du rêve de six dessinateurs : Buche, Tom Tirabosco, Exem, Albertine, Zep et Frederik Peeters. Ces derniers ont imaginé, pour chaque étage, deux créations originales qui ont été répliquées sur deux murs de chacune des chambres. Chacun des étages étant dédié à un artiste, ce sont donc six mondes et styles différents qui s'offrent au client. Celui-ci peut d'ailleurs choisir à l'accueil, selon les disponibilités, la case de BD dans laquelle il souhaite passer sa nuit. L’ambiance BD est confortée par une vitrine présentant les coulisses de la réalisation de l'œuvre avec des notes sur l’auteur. Les chambres graphiques, chics et ludiques ont chacune une fenêtre géante en forme de case donnant sur la ville.Répondant à des standards d’isolation phonique élevés, les chambres sont dotées d’une literie Sweet Bed by ibis Styles, de salles de bain, d’un mobilier modulable et d'un grand écran LED HD. Le petit-déjeuner buffet à volonté et la connexion wifi illimitée sont compris dans le prix.Par ailleurs, l'établissement dispose d'un bar. Le "CUP" sert des boissons et des en-cas.A partir de 165€/nuitRoute De Saint Julien 3,1227 CarougeSuisseTel: (+41)225448600Fax: (+41)225448610E-mail: H6863-GM@ACCOR.COM