Un nouvel appart'hôtel à Cannes

L'Appart'Hôtel "Cannes Palais" compte 88 chambres et appartements allant du studio au T3. Ils disposent tous d'un coffre-fort, un bureau et une télé écran plat. Par ailleurs, les voyageurs d'affaires retrouveront une kitchenette entièrement équipée dans les appartements.Les clients ont aussi à leur disposition une piscine couverte chauffée, une salle de fitness, un service de bagagerie, une conciergerie ou encore une offre de restauration légère (snacking) de 7h à 23h.La résidence propose aux voyageurs d'affaires un business center et deux salles de réunion de 30m² et 50m² modulables pouvant accueillir jusqu'à une centaine de personnes. Éclairées en lumière naturelle, elles sont situées en rez-de-jardin et disposent de baies vitrées donnant sur notre jardin intérieur.Les salles de réunion sont équipées d'un vidéoprojecteur HD, d'un écran de projection, d'un téléviseur écran plat, d'un paperboard, de bloc-notes et stylos, et d'un accès internet wifi haut débit.L'établissement de Cannes est le 9ème Appart'Hôtel du groupe Nemea. L'entreprise vise les 13 résidences d'affaires en France d'ici 2020.6, rue André Chaude06400 CannesTél : 04 97 06 30 45