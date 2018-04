Un nouvel espace de co-meeting ouvrira à Paris mi-avril

grenier digital

"Nous avons besoin en France de rendre plus efficaces nos réunions et petits séminaires, de favoriser la réflexion, la créativité, le travail collaboratif. Les entreprises et associations doivent découvrir de nouvelles méthodes de partage de l’information via la facilitation de séminaires, réunions et formations et utiliser des lieux qui ont un sens"

Installé au 8ème étage d’un immeuble discret avec une vue sur Paris, l’Openmind KFE Paris Saint-Honoré a été pensé comme un "", pour reprendre l'expression de son propriétaire. L'espace de 300 m² est baigné de lumière, conçu et étudié pour que chaque participant aux séminaires, réunions ou formations s’approprie les lieux.Le spécialiste des espaces de co-meeting peut gérer des réunions collaboratives de 5 à 40 personnesL'Openmind KFE Paris Saint-Honoré organise ses Portes Ouvertes la semaine du 9 avril 2018 et ouvre officiellement ses réservations le 16 avril., estime Xavier Ginoux, le fondateur d'Openmind KFEAprès Paris-Boétie, Paris-Cléry et Paris Saint-Honoré, l’ambition de la société est de créer un véritable réseau européen, ouvert 7/7 jours. S'appuyant sur une levée de fonds de 1,2 million d’euros réalisée auprès d’Apicap fin 2017, l'entreprise de co-meeting envisage l’ouverture de 9 lieux supplémentaires d’ici 2020.162 rue du Faubourg St Honoré75008 Paris - 8ème étageTel : 01 45 63 26 16