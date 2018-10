Un nouvel espace pour les événements pros à Paris

Situé dans le 14e arrondissement de Paris, le Penthouse Luxembourg est un nouveau lieu atypique et original dédié aux événements professionnels ou privés mais son propriétaire Les Maisons de Georges insiste : des événements de taille confidentielle.L'ancien atelier d'architecte a une adresse pratique, sur le boulevard Raspail dans le 14ème arrondissement de Paris. Le lieu a été transformé en vaste appartement de 114 mètres carrés, dont 84 mètres carrés de surface de réception. Il se compose d’une grande salle modulable assortie de différents espaces annexes : une mezzanine aménagée, une petite cuisine fonctionnelle, des vestiaires, des toilettes indépendantes.D’une très belle hauteur sous plafond de 6 mètres, le Penthouse Luxembourg est entièrement exposé à la lumière du jour. Tous les espaces donnent sur un jardin intérieur au travers de larges et hautes baies vitrées donnant à l’ensemble un esprit « campagne à la ville ».D’une capacité d’accueil de 12 à 50 personnes, le Penthouse Luxembourg se prête à tous les formats de réunions professionnelles ou privées : petit-déjeuner, cocktail, conférences, déjeuners, séminaires mais aussi tournages, présentation de produits, expositions, rencontres privées, team-buildings ou vernissages…. Les prestations haut de gamme du Penthouse Luxembourg sont assurées par les Maisons de Georges et garantit une sélection de prestataires privilégiés.Penthouse LuxembourgTarifs: à partir de 450€ sur devis.230 boulevard Raspail75014 PARIS.Accès : Métro : Ligne 4 ou Ligne 6 station Raspail- Ligne 12 station Notre-Dame des Champs- RER B : Station Denfert-RochereauLes Maisons de Georges – Angela Pepe +33 07 87 50 98 62 client@lesmaisonsdegeorges.com