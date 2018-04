Un nouvel hôtel 5 étoiles à Paris

L'architecture intérieure de l’hôtel Bowmann a été orchestrée par Laurent Maugoust et Hakim Boudaa, alliant tradition et innovation, héritage et avant-gardisme. L'établissement est composé de 48 chambres et 5 suites. La plus grande, la suite Bowmann fait 100m² et offre 100m² de terrasse avec une vue à 360° de Paris et un jacuzzi.Les chambres sont équipées d'un accès wifi haut débit inclus, d'une machine expresso et une sélection de thés, d'un écran TV avec offre multimédia. Elles disposent d'un mini bar et un menu oreiller.Les voyageurs d'affaires pourront également profiter d’un restaurant de 80 couverts mené par le chef de cuisine Benjamin Thomas avec une terrasse extérieure de 80 m². L'hôtel abrite aussi un business corner, un spa haut de gamme avec piscine et 3 cabines et soins Lacure Officine.Ouverture courant juin99 Boulevard Haussmann75008 ParisTel : + 33 (0)1 40 08 00 10