Un nouvel hôtel Best Western ouvre à Reims

C’est en plein centre-ville de Reims que s’implante le nouveau Best Western Centre Reims. L’établissement se situe à cinq minutes à pied de la gare de Reims-Centre, mais également non loin du palais des congrès et de plusieurs lieux touristiques, dont la célèbre cathédrale.



L’hôtel prend place dans un bâtiment construit au début du XXème siècle mais Best Western précise que l’endroit est moderne, notamment grâce à une importante rénovation entreprise en 2018. Les chambres sont au nombre de cinquante et sont décorées à la manière art déco. Plusieurs catégories de chambres sont disponibles : Standard, Supérieure Double ou Twin, Familiale et Exécutives.