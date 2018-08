Un nouvel hôtel Hilton à Riyad

Un établissement résolument moderne avec sa façade vitrée et ses ascendeurs panoramiques, situé à proximité du centre-ville, du quartier des affaires et des attractions.L'hôtel est également relié au Granada Shopping Mall, l'un des plus luxueux centres commerciaux de Riyad, avec des restaurants haut de gamme et plus de 120 boutiques.Les chambres lumineuses offrent gratuitement le WiFi, un téléviseur HD, d'une machine à café et un espace de travail. Les clients réservant une suite ou une chambre exécutive bénéficient d'un accès exclusif à un salon privé avec petit-déjeuner gratuit.Les suites présidentielles et royales sont situées à un étage supérieur avec une vue imprenable sur la ville.L'hôtel qui s'adresse, prioritairement, à une clientèle d'affaires dispose de 11 salles de réunion pouvant accueillir de 20 à 60 personnes, d'une salle de bal junior pouvant accueillir jusqu'à 650 personnes et d'une salle de bal sans pilier, l'une des plus grandes de la ville, pouvant accueillir jusqu'à 5100 personnes. Il y a également un centre d'affaires avec sept salles de réunion et un auditorium pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes.Le Hilton Riyad offre d'autre part des espaces de loisirs et de détente. Deux piscines intérieures (une pour les femmes,l'autre pour les hommes), une salle de sport et un spa.La partie restauration propose quatre établissements: deux buffets internationaux, un restaurant asiatique et un autre oriental.L'hôtel est entièrement non-fumeurs.L'ouverture est prévue pour la fin du mois d'octobre 2018 et,pour le moment, l e Hilton Riyadh ne prend aucune réservation.