Un nouvel hôtel Marriott à Katmandou

Marriott vient d’ouvrir le tout premier établissement du nom au Népal. La marque a choisi Katmandou, la capitale, pour implanter son premier hôtel dans le pays. L’établissement, qui compte 214 chambres, s’ancre totalement dans la culture népalaise au travers notamment de la décoration des chambres et des couloirs, avec la présence de tapis, d’objets et de peintures artisanaux. Les spécialités locales seront également présentes au menu des 2 restaurants de l’hôtel, aux côtés d’autres spécialités asiatiques et aussi internationales. Un bar à cocktails et un café seront également à disposition de la clientèle. L’hôtel possède également un espace de réunion de 740 m2.