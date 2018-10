Un nouvel hôtel Protea à Pretoria

Le Protea Hotel Loftus Park offre 152 chambres modernes ainsi que des salles de conférence et de réunion pouvant accueillir jusqu'à 180 personnes. Il y a un restaurant, un café, une piscine sur le toit, un bar et un salon, offrant une vue panoramique sur la ville. Tout l'établissement est équipé en wifi haut débit et les chambres offrent des espaces de travail qui seront appréciés des voyageurs d'affaires.Le prix des chambres démarre à 78 euros. Les membres du programme de fidélité bénéficient des tarfis préférentiels. Protea Hotel Pretoria Loftus Park , Corner of Kirkness Street and Park Street, Pretoria 0083 South Africa, téléphone: +27 12 030 0420.