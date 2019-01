Un nouvel hôtel Staybridge à Londres Heathrow

vie confortable

Le Staybridge Suites London - Heathrow Bath Road propose 145 studios et 45 suites d'une chambre à coucher, tous avec une cuisine entièrement équipée.Un magasin d'alimentation situé dans le hall dispose de boissons et des plats cuisinés. La laverie sur place est gratuite et il y a aussi des aires de travail flexibles, un gymnase, une salle de jeux et des aires de "".Le tarif de la nuitée commence à 99 livres (112 euros), mais les tarifs diminuent pour les longs séjours.Ce nouvel établissement est situé entre le Hyatt Place et l'hôtel Leonardo sur Bath Road, et les terminaux Heathrow sont accessibles par une navette de l'hôtel ou par un taxi en moins de cinq minutes.Le Staybridge Heathrow Bath Road West Drayton, UB7 0DQ United Kingdom. Téléphone: 44-203-9625999.