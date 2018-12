Un nouvel hôtel pour les déplacements pros à Montréal

Le bâtiment qui accueille le DoubleTree by Hilton Montréal a fait l'objet d'une rénovation complète de 20 millions de dollars au cours des 18 derniers mois. Il propose 595 chambres entièrement modernisées. Elles sont entre autres équipées d'une télé de 55 pouces, du wifi gratuit et d'une machine à café.L'immeuble de 20 étages abrite également 2 restaurants, une salle de sport ouverte 24/24, une piscine couverte, un sauna et un centre de bien-être.Avec plus de 4800m² d'espaces événementiels, l'hôtel peut gérer tous les types de manifestations corporate. Les entreprises ont le choix parmi 25 salles de réunion. La plus grande fait 700m² et peut accueillir jusqu'à 1000 participants. Par ailleurs, l'établissement dispose aussi de 5 espaces extérieurs pour les événements offrant une vue sur la Place des Arts ou sur la ville.1255 Jeanne Mance Street,Montreal, Quebec,H5B1E5, CanadaTel: +1-514-285-1450Fax: +1-514-285-1243