Un nouvel hôtel pour les voyages d'affaires à Busan (Corée du Sud)

Fairfield by Marriott Busan s'est installé dans le centre de la ville portuaire sud-coréenne. L'hôtel qui surplombe l'océan, est situé à 40 min de l'aéroport international. Il propose 225 chambres offrant une vue sur la mer ou la ville. Par ailleurs, la plus grande d'entre elles propose une surface de 45m² et une salle de vie séparée. Toutes les chambres sont équipées d'une télé de 49 pouces, d'un large bureau ergonomique ou encore d'un minibar et d'un coffre fort. L'établissement a misé sur le bois naturel, un parquet et de larges fenêtres pour offrir une ambiance cozy et confortable à ses clients.De plus, le lobby propose aux travailleurs nomades des espaces de travail flexibles. Ainsi, les voyageurs d'affaires peuvent plancher sur leurs dossiers seuls ou avec des collègues dans un lieu convivial et animé. Le wifi est gratuit dans tout le bâtiment.Les hôtes ont également à leur disposition un restaurant servant une cuisine mélangeant recettes locales et plats internationaux. Les professionnels en déplacement peuvent aussi se détendre après leur journée de travail en faisant du sport dans le centre fitness de l'hôtel.Les entreprises pour leur part ont la possibilité d'organiser des événements professionnels dans l'établissement grâce à une salle de réunion. Totalement équipée, elle peut accueillir jusqu'à 30 personnes.314 Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-guBusan, 48099République de CoréeTel : +82 51 749 7777