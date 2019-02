Un nouvel hôtel pour les voyages d'affaires à Chengdu

Canopy by Hilton Chengdu City Centre a pris place entre les 23e et 32e étages de la Leading Centers West Tower. L'hôtel propose 150 chambres dont la superficie varie de 50 à 100m². Elles sont toutes équipées du wifi gratuit, d'une télé HD 55 pouces et d'une machine Nespresso.



Dans cet établissement, les voyageurs d'affaires peuvent profiter d'un service de check-in digital ainsi que d'un Transfert Lounge. Cet espace est ouvert aux clients qui arrivent tôt le matin ou partent après l'heure du check-out. Il met à leur la disposition des casiers à bagage, des douches et une cabine pour se changer.



De plus, le centre fitness - ouvert 24/24 - se trouve au 32e étage de l'immeuble et offre ainsi une vue imprenable sur la ville. Il est équipé des derniers appareils sportifs ainsi que d'un ring de boxe.



L'hôtel possède 3 salles pour les événements corporate. Deux d'entre-elles peuvent être réunies. Cet espace propose alors une capacité de 36 personnes.



Canopy by Hilton Chengdu City Centre

La nuitée est actuellement affichée à partir de 875cny (114€)

5 Xiyu Street, Qingyang District,

Chengdu, 610031,

Chine

Tel : +86-28-65216666

Fax : +86-28-65210039