Un nouvel outil de suivi pour assurer la sécurité du conducteur et du véhicule

Ce nouveau service recense, analyse et transmet une quarantaine d’alertes issues des informations OBD, Diag et bus CAN (moyen de communication série qui supporte des systèmes embarqués temps réel ) et portant sur des anomalies d’ordre technique et des situations anormales. Directement connecté à l’informatique embarquée nativement dans le véhicule, le service alerte des risques inhérents à la sécurité du conducteur et des passagers, par exemple : pneus sous-gonflés, ceintures non bouclées, airbag défaillants, antipatinage désactivé, alerte défaillance du système de freinage, alerte organes d’éclairage.



Ainsi, les organes présentant une quelconque défaillance peuvent être détectés au plus vite et la réparation programmée dans les plus brefs délais, limitant notamment le facteur risque d’accidents, et assurant aux itinérants une tranquillité d’esprit quant à l’intégrité technique de leur véhicule.