Un passager ivre et sa poupée gonflable poussent un avion à se dérouter à Toulouse

"comportement agressif envers l'équipage et les autres passagers à bord"

"Il est très clair que la consommation d'alcool de manière illicite à contribuer à ce comportement. Cela montre pourquoi – dans le cadre de notre compagne Onboard Together – nous continuons à réclamer des actions pour mieux contrôler la vente et la consommation des biens non taxés acheter dans les aéroports"

Le vol Jet2 Belfast – Ibiza du 8 juin a dû se dérouter sur Toulouse à cause d'un passager perturbateur. Ivre, le voyageur qui semblait être avec des amis pour un enterrement de vie de garçon, avait un. Il avait en plus avec lui une poupée gonflable alors qu'il y avait des familles avec de jeunes enfants dans l'appareil.Ne parvenant pas à le calmer, l'équipage a finalement pris la décision de faire une escale à Blagnac pour le confier à la police française. Cet arrêt impromptu a transformé un vol de 3 heures en un voyage de 6 heures.La compagnie qui a banni à vie le passager belliqueux de ses avions, a ajouté dans son communiqué :Le Royaume-Uni a enregistré une recrudescence des incidents en vol causés par les passagers ivres, et envisage de limiter la vente d'alcool dans les plates-formes britanniques pour régler ce problème.