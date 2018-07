Un passager tente d'ouvrir la porte d'un avion en plein vol

Un citoyen allemand a été arrêté après un incident survenu mercredi matin lors d'un vol entre Madrid et Guayaquil en Equateur.

Selon le témoignage de l'équipage, l'homme s'est rendu à l'arrière de l'avion et a tenté d'ouvrir la porte alors qu'il volait à 40 000 pieds au-dessus de l'océan Atlantique. Le personnel de cabine a réussi à maîtriser le passager qui a été assommé.



La compagnie aérienne Latam a indiqué que le passager présentait des signes de claustrophobie et a été traité par l'équipage selon les protocoles d'exploitation et de sécurité de la compagnie.



Ce vol de la compagnie Latam,exploité par la société espagnole Wamos, a pu poursuivre sa route en toute sécurité et a atterri comme prévu à Guayaquil. Il y avait 280 passagers à bord.