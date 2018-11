Un pilote d'United en a trop montré à l'aéroport de Denver

Le pilote d'United, Andrew Collins, a vu la police de Denver débarquer dans sa chambre d'hôtel le 20 septembre 2018 pour l’arrêter. Elle lui reprochait de s'être montré nu à la fenêtre.



Le quinquagénaire qui séjournait au très vitré Westin Denver International Airport, a assuré au journal The Denver Post qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il pouvait être vu par les personnes présentes dans le terminal. Il explique "Je me préparais pour aller à la douche tout en parlant au téléphone. C'était une belle matinée et j'ai ouvert les rideaux de ma fenêtre. Je ne pouvais pas voir le Terminal" .



Son avocat a mené son enquête en visitant la chambre puis le terminal de l'aéroport. Il ne doute pas de la bonne foi de son client. Il met en avant "Les fenêtres du Concourse sont teintées en vert, opaques et réfléchissantes. C'est comme regarder un mur vert ou un miroir" puis ajoute "Depuis le hall, à cette heure de la matinée, à l'insu de mon client, vous pouvez voir dans les chambres Westin, mais la distance est telle que vous ne pouvez pas voir grand chose d'autre qu'une forme humaine. Mon client pouvait raisonnablement penser que personne pouvait le voir à travers sa fenêtre".



Mais pour la police, il n'y a aucun doute. Le pilote s'est "sciemment et volontairement" montré nu ce jour-là. De son côté, la compagnie a suspendu son salarié pendant la tenue d'une enquête interne.



La justice se penchera sur le dossier le 5 décembre prochain.



Toutefois, cet incident montre qu'il est peut-être préférable de porter un peignoir pour admirer le lever du soleil, même si on est seul dans sa chambre d'hôtel...