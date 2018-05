Un pilote de KLM arrêté à Oslo après un alcootest positif

Un copilote de KLM a été arrêté, vendredi dernier, avant d'assurer son vol Oslo – Amsterdam Schiphol car son alcootest est revenu positif. Selon la presse norvégienne, le navigant a été placé en détention pour deux semaines en attendant la fin de l'enquête. L'identité du pilote ou son taux d'alcoolémie n'ont pas été divulgués.



KLM a réagi via un communiqué : " Les autorités d'Oslo en Norvège ont arrêté un pilote à la suite d'un test d'alcoolémie à l'aéroport. Nous ne pouvons pas donner d'autres commentaires car une enquête est en cours. Plus généralement, KLM souhaite réaffirmer sa ferme conviction que l'alcool et voler ne vont pas ensemble. La sécurité est toujours notre principale priorité ".



Les compagnies aériennes – dont KLM – ont mis en place des règlements stricts concernant la consommation d'alcool pour les équipages. Ils ne doivent pas boire de boissons alcoolisées 10 heures avant le vol.