Un premier Grand Hyatt s'installe à Athènes

L'hôtel de 309 chambres (dont 38 suites) met en valeur un ensemble d'éléments artistiques qui rappellent l'Athènes Antique. Avec des pièces originales du Musée d'Art Cycladique, il offre un lobby doté d'une installation artistique extraordinaire appelée "The Coin", faite de pièces athéniennes anciennes répliquées, représentant la suprématie économique grecque au Vème avant Jésus-Christ.Autre point fort, leavec un spectaculaire Penthouse Restaurant et une piscine extérieure avec des vues impressionnantes sur l'Acropole. Situé à quelques minutes à pied de la vieille ville de Plaka et du célèbre site Acropolis, l'hôtel sera géré par le groupe Kokari Limited.L'établissement dispose également d'une piscine extérieure sur le toit avec une vue imprenable sur l'Acropole et le Parthénon. Le centre de bien-être comprend quatre salles de soins privées, une piscine intérieure chauffée, des salons de détente, un sauna et un bain turc (Hammam).Point fort des lieux, 6 500 m2 d'espace événementiel flexible et sept espaces de réunion multifonctionnels pouvant accueillir jusqu'à 1.000 invités. Les installations de conférence sont équipées des dernières technologies audio-visuelles et d'une assistance personnelle toujours à disposition afin d'assurer le bon déroulement des événements et des réunions.Nuitée du 15 octobre affichée à partir de 179€ ce 9 août 2018115, Syngrou AvenueAthens, Greece, 11745Tél: +30 214 402 1234