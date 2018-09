Un premier Sofitel à la Havane en 2020

Le Paseo del Prado de La Havane sera situé à l'intersection du Paseo de Marti et de Malecón. En partenariat avec AccorHotels, l'hôtel fera partie du Grupo de Turismo Gaviota, une entreprise publique de tourisme et d'hôtellerie basée à La Havane qui compte plus de 85 hôtels et plus de 30 400 chambres dans tout Cuba.



L'hôtel de 10 étages offrira 250 chambres, dont 36 suites ; cinq points de vente d'aliments et de boissons, dont un restaurant spécialisé et un bar sur le toit au neuvième étage ; un café-bar au chocolat ; un salon d'entrée et un bar ; ainsi qu'un restaurant classique ouvert toute la journée. Parmi les autres caractéristiques de l'hôtel, mentionnons trois salles de réunion intérieures, un SPA, un centre de conditionnement physique SO/FIT et une piscine avec un bar adjacent. On sait que ce nouvel établissement doit ouvrir en 2020, mais aucune date précise n'a, pour le moment, été communiquée.



Le mois dernier, les autorités cubaines ont annoncé qu'environ 3 millions de voyageurs internationaux se sont rendus dans ce pays des Caraïbes entre le 1er janvier et le 9 août, et les autorités prévoient que ce nombre pourrait atteindre 5 millions à la fin de l'année, contre 4,5 millions en 2017.