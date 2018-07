Un resto bistronomique a atterri à l'aéroport de Nice

Le Bar Restaurant Estivale de Mauro Colagreco, chef doublement étoilé du Mirazur à Menton et 3° meilleur chef au monde pour The World’s 50 Best Restaurants, a atterri à l'aéroport de Nice. Il

propose une table bistronomique contemporaine, ensoleillée et créative aux voyageurs.



Situé côté ville, en zone publique du Terminal 2, le restaurant est accessible à tous, les passagers en partance ou à l’arrivée ainsi que les visiteurs.



De plus, pratique pour les repas d’affaires : 2 heures de stationnement sont offertes au parking P5, à proximité du Terminal 2 aux clients ayant déjeuner ou dîner dans l'établissement.