Un salon Air Canada atterrira à Terre Neuve cet automne

Le salon Feuille d'érable de l'aéroport de St. John's sera situé dans la zone des départs nouvellement agrandie. D'une capacité de 84 places, il mesura 332 m² contre 187 m² actuellement. Le lounge disposera également d'une grande baie offrant une vue panoramique sur la colline Signal et l'océan.



À la réception, un agent d'Air Canada répondra aux besoins des clients en matière de voyage. Les voyageurs d'affaires pourront découvrir dans cet espace repensé un bistro et un bar en libre-service. Une zone sera équipée de téléviseurs Samsung. Il sera aussi possible de se rafraîchir avant un vol grâce à des salles de toilettes.



En été, la compagnie canadienne et ses partenaires régionaux exploitent plus de 180 vols hebdomadaires réguliers sans escale sur sept destinations au Canada et un service pour Londres Heathrow au départ de YYT. Jusqu'à neuf vols quotidiens sans escale sont proposés pour Toronto, cinq pour Halifax, trois pour Gander, Montréal et Deer Lake et un pour Ottawa et Goose Bay.