Un salon Emirates à l'aéroport international du Caire

Ce tout nouveau salon Emirates est destiné aux passagers embarquant sur ses trois vols quotidiens.



Le salon pourra accueillir 152 passagers, il propose un wifi gratuit, des douches, un buffet gourmet chaud et froid et un centre d'affaires. Il est situé dans l'aérogare de départ 2 au niveau 2, et est disponible pour les passagers de première classe et de classe affaires, ainsi que pour les membres Platinum et Gold Skywards.