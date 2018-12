Un salon Star Alliance à l'aéroport de Guangzhou en 2019

Star Alliance tient sa bonne résolution 2019. L'alliance du groupe Lufthansa et d'United a signé un protocole d'accord avec l'aéroport de Guangzhou Baiyun pour construire un salon au sein de la plate-forme.



Elle explique "il s'agit d'une étape importante pour Star Alliance et l'aéroport international de Guangzhou Baiyun, car elle est la base du développement d'installations communes pour l'enregistrement et l'embarquement, des services pour les passagers en correspondance et du salon Star Alliance au Terminal 1 pour les dix transporteurs membres de l'Alliance desservant ce marché dynamique".



L'espace, réservé aux passagers First et Business des compagnies membres ainsi qu'aux détenteurs de la carte Star Alliance Gold, ouvrira ses portes en 2019.



Star Alliance prévoit par ailleurs de rénover ses lounges de Paris et Nagoya.