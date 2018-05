Un service d'autopartage en entreprise, pour réduire les coûts

offrant une réduction moyenne de 25 % du coût du parc automobile et un prix de revient kilométrique global divisé par deux

la solution d’autopartage Car2Use permet d’ajuster le nombre de véhicules aux besoins exacts des salariés d’une entreprise

L’autopartage prend tout son sens avec Car2Use

Notre solution agile répond aux nouvelles attentes des Français sur la mobilité en entreprise. L’optimisation des coûts, la facilité d’usage et la réduction de l’empreinte écologique font de Car2Use une solution gagnante tant pour les collaborateurs que pour les entreprises

Car2Use permet à plusieurs collaborateurs de partager le même véhicule avec la possibilité de réserver chaque voyage facilement via une application smartphone dédiée. Les véhicules sélectionnés pour l’autopartage sont à la disposition des salariés en libre-service, 24h/24 et 7j/7. Pour le collaborateur, la solution peut être utilisée comme un service gratuit pour les trajets effectués pendant les heures de travail et comme un service payant dans le cadre d’une utilisation personnelle afin de rentabiliser la solution pour l’entreprise.Pour le gestionnaire de flotte, les frais sont désormais basés sur l’utilisation effective du véhicule, "", annonce Athlon qui estime que "".Outre l’avantage économique qu’elle procure, Car2Use propose une alternative moderne et durable pour un mode de transport plus adapté aux contraintes de tous ainsi qu’aux exigences en matière d’environnement. "", souligne Bruno Morizur, Président d’Athlon France, "".Athlon gère une flotte de 383 300 véhicules avec une présence dans 20 pays en Europe et en Amérique du Nord, directement ou par l'intermédiaire de partenaires privilégiés.