Un service de livraison de repas disponible à Paris-CDG

Baptisé "Shop-to-me", ce service de livraison est mis à disposition sur des iPads dans le salon Business du Terminal 2F. Les voyageurs pourront ainsi commander des plats, desserts, tartes... et être livrés à leur porte d'embarquement.



« Les aéroports rivalisent désormais de confort et de services sans friction. Un service de livraison à la demande comme Shop-to-me est un excellent exemple de solution simple et efficace permettant d’améliorer considérablement les ventes des commerçants des aéroports », a déclaré Tanguy Morel, PDG d’Interactive Mobility.