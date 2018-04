Un seul badge pour payer les autoroutes européens

Pour son lancement, la solution de péage UTA One prend en charge les systèmes des autoroutes en Belgique (plus le tunnel du Liefkenshoek), en France, Italie, Autriche, Pologne (A4), au Portugal et en Espagne.



Par la suite, le dispositif inclura l'Allemagne et d'autres pays européens à l'aide d'une mise à jour "volante" par radio. Le communiqué ajoute " D'autres pays suivront car avec l'ouverture d'autres systèmes de péage dans le cadre de la SET, l'offre d'UTA sera continuellement élargie".



Le CEO d'UTA, Volker Huber, explique : " Pour pouvoir offrir une solution optimale de services électroniques interopérables (SET) à nos clients, nous avons testé la nouvelle UTA One sous toutes les coutures avant de la lancer sur le marché. Au cours de tests intensifs en situation de déplacements réels vers Strasbourg, Calais, Bruxelles, Aix-la-Chapelle, Bozen, Innsbruck et Salzbourg, notre solution de péage a prouvé sa fiabilité sur des milliers de kilomètres ".



Cette nouvelle solution permettra aux voyageurs d'affaires de traverser l'Europe sans limites et de régler les taxes de péage via une facture uniforme. Par ailleurs, en tant que prestataire de services de mobilité, UTA assume l'administration et l'analyse des données.



Le site one.uta.com est disponible en plusieurs langues et donnent accès aux Travel Managers de profiter à une méthode de passation de commande et d'enregistrement commode. Les clients UTA peuvent choisir individuellement les contextes de péage qu'ils souhaitent.