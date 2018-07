Un tableau de bord virtuel pour suivre sa flotte

SuiviDeFlotte.net a amélioré les fonctionnalités de son produit SDBox 5. Ce boîtier de géolocalisation et gestion de flott est désormais capable de faire remonter en temps réel les informations concernant le véhicule vers un tableau de bord virtuel, accessible au gestionnaire de parc. Il dispose alors, d’un seul coup d’œil, des mêmes informations que le conducteur : niveau d’essence, codes défauts, état de la batterie, niveau d’huile, airbag défectueux, indication du nombre de kilomètres avant maintenance, etc.



Le gestionnaire de flotte peut ainsi analyser, en quelques secondes, l’état de santé du véhicule et intervenir rapidement si besoin. Les indicateurs du tableau de bord virtuel développé par SuiviDeFlotte.net permettent notamment, pour les véhicules diesel uniquement, de visualiser le niveau du liquide AdBlue (technologie de traitement des oxydes d'azote de type SCR apparue avec l’entrée en vigueur de la norme Euro 6 en 2014) grâce à un témoin d’alerte. Cette information supplémentaire est intéressante car peu de conducteurs ont aujourd’hui le réflexe de contrôler le niveau d’AdBlue de leur véhicule.



SuivieDeFlotte.net précise que "En plus d’une expérience client nettement améliorée, l’accès aux principales informations est simplifié et immédiat. Le gestionnaire de parc peut ainsi anticiper les opérations de maintenance pour limiter au maximum l’immobilisation des véhicules. Il est désormais aisé de contrôler à distance le niveau de carburant d’un véhicule partagé ou de signaler un airbag défectueux".



Toutefois, un push mail est envoyé en complément pour faire remonter les informations aux clients qui ne se sont pas connectés.