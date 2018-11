Un téléphone mobile hypersécurisé basé sur la blockchain

Tous les composants de ce " Wisephone " bénéficient de la technologie maison de l'entreprise de cybersécurité, pour le logiciel et la mémoire, et doivent permettre à l'utilisateur de garder le contrôle de ses données et informations. L'appareil, fonctionnant sur Android, est un smartphone haut de gamme, dont le prix sera fixé d'ici fin novembre. Il acceptera les cartes SIM de tous les opérateurs. Mais ceux-ci n'auront pas le contrôle des données, qui seront en main de l'utilisateur, une fois les procédures usuelles d'authentification passées auprès de Wisekey, annonce ce jeudi la société genevoise.



Outre l'aspect sécurité, l'originalité tient dans l'intégration d'un portefeuille électronique. Celui-ci permettra des paiements avec la future cryptomonnaie Wisecoin. L'appareil intègre plus généralement une plate-forme d'échanges de cryptomonnaies mais permettra aussi des paiements en monnaie traditionnelle.



Dans le détail, la technologie " Baas " ("blockchain as a service") permettra des versements sans contact sécurisés, compatibles avec la plupart des technologies blockchain existantes. L'argument sécurité est mis en avant également par le fait que le stockage des données sera effectué dans un "bunker crypté" se trouvant en Suisse.