Un tour au Salon du Livre de Genève

Cette 32e édition souhaite résolument créer du lien. Et par là même réaffirmer le pouvoir dynamique et actuel du monde du livre. Qu’il soit culturel, littéraire, géographique, affectif, générationnel, linguistique, ce lien se concrétise durant cinq jours à travers le millier de propositions de rencontres, animations, ateliers, expositions, des plus intimes aux plus spectaculaires, des plus intellectuelles aux plus familiales et ludiques, proposées sur nos espaces thématiques : l’apostrophe, la scène de la bande dessinée, la place du Moi, la scène philo, la place suisse, la cuisine des livres, l'espace young adult, la scène médias et le Salon Africain, autant que par nos exposants éditeurs, libraires et acteurs du livre divers

C’est un privilège que de se faire de nouveaux amis. Et c’est au Salon du livre que ça se passe

C'est un peu la session de rattrapage du salon de Paris, avec la même densité de production mais un je-ne-sais-quoi de plus détendu. Le 32ème salon du livre de Genève fait un grand écart puisqu'il se place sous le double signe de New-York et du Valais. Sa présidente, Isabelle Falconnier, explique que "Vous y trouverez des stars, les Marc Levy, Frédéric Beigbeder, Romain Puértolas, Marie Laberge, Alexandre Jardin et autres Douglas Kennedy, c’est un privilège que de les côtoyer. Vous y rencontrerez aussi les auteurs d’ici et d’ailleurs que vous aimez, lisez, connaissez, mais surtout, venez vous laisser surprendre, étonner, émouvoir. "", souligne Isabelle Falconnier.Mercredi 25 - dimanche 29 avril 2018Tous les jours de 9h30 à 19h00, sauf le vendredi : nocturne jusqu’à 21h30.Veuillez trouver le plan du salon ici Y aller :En train : gare CFF de Genève AéroportEn voiture : autoroute, direction Aéroport-PalexpoEn transports publics TPG : lignes Nos 5, 23, 28, F et YPalexpo est idéalement situé, avec un accès immédiat par air, rail et route, à seulement 10 minutes du centre-ville (bord du lac), avec une grande facilité d’accès, 4'500 places de parking ainsi que taxis et bus reliant Palexpo au centre-ville en 10 minutes ou à l’aéroport en 5 minutes.