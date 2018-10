Un train à grande vitesse entre Las Vegas et le sud de la Californie

La ligne reliera l'un des itinéraires les plus fréquentés du pays, avec 22 millions de personnes vivant dans les deux régions. Le service devrait commencer en 2022.



" Brightline change le transport dans notre pays (Etats-Unis ) en reliant des corridors très fréquentés qui sont trop longs par la route et trop courts pour prendre l'avion ", a expliqué l'un des responsables de la compagnie. " Notre expérience en Floride prouve que les investissements du secteur privé ont un rôle important à jouer dans le développement des infrastructures de transport. Nous sommes ravis d'offrir l'expérience de voyage pratique et de classe mondiale de Brightline en Californie du Sud et à Las Vegas ."