Un train sur trois vendredi en Belgique

La réforme des retraites provoque une levée de boucliers au sein de la compagnie ferroviaire SNCB. Le syndicat CGSP/ACOD a déposé un préavis de grève de protestion et la circulation des trains sera très fortement perturbée du jeudi 28 juin (à partir de 22h) au samedi 30 juin inclus (jusqu’à 22h).



Dès lors, le nombre de trains en circulation sera beaucoup moins important que d’habitude. La SNCB a élaboré un horaire des trains adapté pour chaque jour sur base du personnel disponible. Ce vendredi 29 mai, les prévisions sont de 1 train sur 3 en moyenne. Un certain nombre de trains IC circuleront mais certain, uniquement durant les heures de pointe, d’autres durant la journée. Un certain nombre de trains L et de trains S circuleront mais uniquement durant les heures de pointe.