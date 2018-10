Un vol direct Mumbai - NYC

Sa privatisation a été suspendue cet été, et Air India multiplie les projets. La compagnie nationale indienne lancera le 7 décembre un vol direct 3 fois par semaine entre Mumbai et New York JFK.Le nouveau vol sera assuré par un Boeing 777-300ER, (4 sièges en première classe, 35 en classe affaires et 303 en classe économique) selon l'horaire suivant :AI105 Mumbai à New York JFK départ 1:00 AM arrivée 6:55AM [Wed, Fri, Sun]AI106 New York JFK à Mumbai départ 11h05 arrivée 12h10 (+1 jour) [Wed, Fri, Sun].