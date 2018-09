Un vol direct Paris - Fuzhou (Chine)

A partir du 11 décembre 2018, Xiamen Air assurera un vol direct Paris - Fuzhou. Ce vol sera opéré en Dreamliner Boeing 787, à partir du 11/12/2018, 3 fois par semaine, les mardis, jeudis et dimanches. Sur la saison été, une fréquence supplémentaire sera proposée le vendredi.



De nombreuses connexions seront ainsi possibles vers la Chine et l'Asie (Tokyo, Bangkok, Singapour, Taipei, etc.), Fuzhou étant l'un des hubs de Xiamen Air avec Xiamen et Hangzhou.



Pour mémoire, Xiamen Air - compagnie SkyTeams filiale à 51 % de China Southern Airlines - dessert plus de 80 destinations en Chine et 23 destinations internationales : France, Pays-Bas, Australie, Cambodge, Canada, Corée du sud, Etats-Unis, Hong Kong, Indonésie, Japon, Macao, Malaisie, Philippines, Singapour, Taiwan, Thaïlande, Viet Nam.